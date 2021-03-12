- Kuveyt’te koronaya karşı araç içi restoran hizmeti

-Restoran dışında araçlarında yemeklerini yiyen insanları

-Restoran görevlisinin masaları temizlemesi

-Araç içindeki müşterilere yemek servisi yapan görevliler



(KUVEYT) KUVEYT



- Kuveyt’te restoran ve kafelerde yemek yenmesini yasaklamasının ardından müşterilerini kaybetmek istemeyen restoranlar araç içi restoran hizmetine başladı.

Korona virüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken Kuveyt, salgınla mücadele kapsamında restoranların kapanması kararını aldı. Kafe ve restoranların yalnızca paket servis hizmeti yapabilmesine izin verilen ülkede, müşterilerini kaybetmek istemeyen bazı restoranlar ilginç bir yöntem seçti. Kepenk indirmek istemeyen restoranlar araç içi restoran hizmetine başladı.

Müşterilerin araçlarının içerisine yemek masası yerleştirerek, müşterilere restoranda gibi hissettirmeye çalışılıyor. Kuveyt’te son 24 saatte bin 505 yeni korona virüs vakası tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 205 bin 893’e yükseldi.



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