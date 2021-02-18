Kütahyalıların kayak keyfi... Poşet, tepsi, naylon, leğen, tahta ve kızaklarlar kaydılar

-Poşet, leğen ve kızaklarla kayak yapanlar.

-Vatandaşların açıklamaları.



( KÜTAHYA -ÖZEL) - Vatandaşlar leğen, poşet veya kızakla rampadan kayarak karın tadını çıkartıyor KÜTAHYA



- Kütahya’da etkili olan kar yağışı sonrası vatandaşlar, poşet, tepsi, naylon, leğen, tahta ve kızaklarla kayarak eğlendi. Çamlıca bölgesinde hem yetişkinler, hem de çocuklar poşet, tepsi, naylon, leğen, tahta ve kızaklarla uzunluğu 100 metreyi bulan rampadan kendilerini bıraktı. Bazı vatandaşların da plastik leğenlerle kayması renkli görüntüler oluşturdu. Kütahyalı vatandaşlar, "Çok güzel bir ortam. Aile dostlarımızla günü değerlendirmek için buradayız. Biraz serin ama çocuklar açısından çok güzel oluyor" dediler. Kütahya’nın Çamlıca bölgesindeki kayak keyfi gün boyu devam ediyor.



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