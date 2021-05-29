KÜTAHYA - Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
- Kısıtlama nedeniyle sakinliğin yaşandığı kentin işlek bölgeleriKÜTAHYA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent sessizliğe büründü. Kütahya kent merkezinin en yoğun yerlerinden Zafer Meydanı, Cumhuriyet, Asım Gündüz ve Adnan Menderes caddeleri ile Atatürk Bulvarı sessizliğe büründü.Polis ve jandarma ekipleri, il genelindeki önemli kavşaklarda ve şehirler arası kara yollarında denetimlerini sürdürdü.
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