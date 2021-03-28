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28 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Kütahya'daki ambalaj deposunda çıkan yangın 3 saatte söndürüldü

Kütahya'daki ambalaj deposunda çıkan yangın 3 saatte söndürüldü

SÖNDÜRME VE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

İtfaiye Aracı Sağlık Ekipleri Trol 


- Kütahya'daki bir ambalaj deposunda çıkan yangın 3 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Bölcek Mahallesi'nde bulunan bir ambalaj deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın deponun tamamını sardı. Vatandaşların ihbarıyla depoya 12 itfaiye aracı, su tankeri ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını 3 saatlik çalışma sonucu kontrol altına aldı. Depodaki tüm ürünler kül olurken, olayla alakalı soruşturma başlatıldı.
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