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27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kütahya'daki ambalaj deposu 2 saattir yanıyor

Kütahya'daki ambalaj deposu 2 saattir yanıyor

Yangın

İtfaiye Aracı Sağlık Ekipleri Trol 

-Söndürme çalışmaları
-Vatandaşların açıklamaları

( KÜTAHYA -EK) KÜTAHYA

- Kütahya'daki bir ambalaj deposunda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Merkez Bölcek Mahallesi'nde bulunan bir ambalaj deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın deponun tamamını sardı. Vatandaşların ihbarıyla depoya 12 itfaiye aracı, su tankeri ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Buv arada, Kütahya Valisi Ali Çelik ve İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
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