KÜTAHYA - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri - Motosikletlilerin şehir turu yapması - Gençlik Merkezi önünde İstiklal Marşı'nın okunmasıKÜTAHYA (AA) - Kütahya ’da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Motosiklet Kulübü üyeleri tarafından konvoy oluşturuldu. Kütahya Gençlik Merkezi önünden hareket eden Motosikletliler, şehir merkezinde tur attı.Daha sonra Gençlik Merkezi önüne gelen 100'ün üzerindeki motosikletli, protokol üyeleri ile birlikte saat 19.19'da tüm yurtta aynı anda okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti.
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