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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Kuşadası’ndaki eski evler yangının kundaklama iddiası

- Kuşadası’ndaki eski evler yangının kundaklama iddiası

POLİS EKİPLERİ İNCELEME

Polis Olay Yeri İnceleme Yangına Müdahale Irak Trol 

-YANGINDAN GECE GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sit alanında bulunan eski evlerde dün gece çıkan yangınla ilgili kundaklama şüphesi ortaya çıktı. Gece yarısı başlayan yangında bir eski ev tamamen yanarken iki eski evde de hasar oluştu. Çıkan yangında ise kundaklama şüphesi kafalarda soru işareti bırakırken polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Kuşadası’nda büyük korku yaratan yangın, eski evleriyle ünlü Hacıfeyzullah Mahallesi Gökçen Sokak'ta saat 00.20'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cezmi Börekçi'ye ait evden dumanlar geldiğini gören vatandaşlar durumu 110 ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa süre içerisinde Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Sokakların dar olmasından dolayı itfaiye araçlarından bazıları giremezken ekipler alevlere müdahale etmekte güçlük çekti. Yangın iki eve daha sıçradı, 4 saatte kontrol altına alındı Alevler kısa süre içerisinde bütün evi sardı. Gönül Keleş ve İsmail Çelik'e ait 2 eve daha sıçrayan yangın, çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Ekipler sokakların dar olması nedeniyle bitişik ikametin çatılarından yangına müdahale etmekte zorluk çekti. Gökçen Sokak’ta yaşayan tüm vatandaşlar her ihtimale karşılık tahliye edildi. Alevlere müdahale eden ekipler bitişik evlere sıçramaması için büyük çaba sarf etti. Saat 00.20'de başlayan yangın, sabaha karşı 04.20'da kontrol altına alındı ve ardından soğutma çalışmaları başladı.
Kundaklama iddiası Bu arada, Cezmi Börekçi'ye ait evde başlayan yangında, kundaklama şüphesi oluştu. Çevredeki vatandaşlar Börekçi'ye ait olan evin camının kırıldığını ve 5 dakika sonra dumanlar geldiğini iddia etti. Börekçi ise geçen günlerde bir kişinin "Bu sokakta ki evleri yakacağım" dediğini iddia etti. Polis ekipleri, kundaklama şüphesi üzerine olay yeri inceleme çalışması yapması için ekip çağırdı. Ekipler bölgeye gelerek kriminal örnekler aldı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. (ZH-
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