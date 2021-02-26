Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Kuşadası’nda kamyonet ile motosiklet çarpıştı, iki kişi yaralandı

Kuşadası’nda kamyonet ile motosiklet çarpıştı, iki kişi yaralandı

kazadan detay

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Sağlık Ekipleri 

-sağlık ekiplerinin müdahalesinden
-yaralılardan görüntü
-röportajlar

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın’ın Kuşadası ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Kadınlar Denizi Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi Lunapark önünde meydana gelen trafik kazasında Hikmet D. yönetimindeki 09 AAH 585 plakalı kamyonet ile üzerinde iki kişi bulunan 09 BDH 82 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan iki kişiye ilk müdahale olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı