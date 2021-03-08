Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kuruyemiş fabrikasındaki yangında 17 işçi dumandan etkilendi

Kuruyemiş fabrikasındaki yangında 17 işçi dumandan etkilendi

itfaiye ekipleri,

Fabrika Hastane Kuruyemiş Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

-sağlık ekipleri,
-fabrikadan görüntüler,
-dumandan etkilenenlere müdahale edilmesi,
-fabrika işçilerinden görüntüler,
-genel ve detay görüntüler,

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'teki bir kuru yemiş fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangında 17 kişi dumandan etkilendi. Küçük çaplı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, dumandan etkilenenlerin bir kısmı ayakta, bir kısmı ise hastanelere kaldırılarak tedavi edildi. Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kuruyemiş fabrikasının üretim bölümündeki fırından kaynaklı yangın çıktı. Sabah saatlerinde çıkan yangının ardından fabrikadaki işçiler tarafından itfaiye ve sağlık ekiplerine bilgi verildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 5 ekipten oluşan 25 personelle yangına müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. 17 işçi dumandan etkilendi Yangın sonucu fabrikada çalışan işçilerden 17'si dumandan etkilendi. Duman etkilenen işçilerin bir kısmı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilirken, bazı işçiler ise kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangının ardından soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. (SVY-SD-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı