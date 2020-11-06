Kurum: ''Türkiye'de dönüşmesi gereken acil 1,5 milyon konutun olduğu tespiti var' - İZMİR
Kurum: ''Türkiye'de dönüşmesi gereken acil 1,5 milyon konutun olduğu tespiti var" - İZMİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarıKurum:''Türkiye'de dönüşmesi gereken acil 1.5 milyon konutun olduğu tespiti var''İZMİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Afet Koordinasyon Merkezinde Açıklamalarda bulundu. (2)
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