Kurum: '(İzmir'deki deprem) 24 vatandaşımız hastanelerimizde tedavi edilmekte, diğer hastalarımızın tamamı taburcu edilmiş durumda' - İZMİR
Kurum: "( İzmir 'deki deprem) 24 vatandaşımız hastanelerimizde tedavi edilmekte, diğer hastalarımızın tamamı taburcu edilmiş durumda" - İZMİR - Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarıİZMİR - Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir 'de meydana gelen depremin ardından yıkım kararı alınan Cumhuriyet Sitesi’nde açıklamalarda bulundu. (1)
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