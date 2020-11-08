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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Kurum: '(İzmir'deki deprem) 24 vatandaşımız hastanelerimizde tedavi edilmekte, diğer hastalarımızın tamamı taburcu edilmiş durumda' - İZMİR

Kurum: '(İzmir'deki deprem) 24 vatandaşımız hastanelerimizde tedavi edilmekte, diğer hastalarımızın tamamı taburcu edilmiş durumda' - İZMİR

Kurum: "( İzmir 'deki deprem) 24 vatandaşımız hastanelerimizde tedavi edilmekte, diğer hastalarımızın tamamı taburcu edilmiş durumda" - İZMİR - Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarıİZMİR - Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir 'de meydana gelen depremin ardından yıkım kararı alınan Cumhuriyet Sitesi’nde açıklamalarda bulundu. (1)

Hastane Deprem 

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