Kurum: '857 okulda hasar tespiti yapıldı. 5 okul ağır, 18'i orta hasarlı. Bu okullardaki öğrenciler mahalledeki en yakın okula transfer edilecek' - İZMİR
Kurum: "857 okulda hasar tespiti yapıldı. 5 okul ağır, 18'i orta hasarlı. Bu okullardaki öğrenciler mahalledeki en yakın okula transfer edilecek" - İZMİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarıKurum:''Toplamda şu an için yerinde ve rezerve alanlarında 5000 konutluk örnek bir şehircilik anlayışıyla projelerimizi yaptık''İZMİR - (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Afet Koordinasyon Merkezinde Açıklamalarda bulundu.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım