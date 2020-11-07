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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kurum: '857 okulda hasar tespiti yapıldı. 5 okul ağır, 18'i orta hasarlı. Bu okullardaki öğrenciler mahalledeki en yakın okula transfer edilecek' - İZMİR

Kurum: '857 okulda hasar tespiti yapıldı. 5 okul ağır, 18'i orta hasarlı. Bu okullardaki öğrenciler mahalledeki en yakın okula transfer edilecek' - İZMİR

Kurum: "857 okulda hasar tespiti yapıldı. 5 okul ağır, 18'i orta hasarlı. Bu okullardaki öğrenciler mahalledeki en yakın okula transfer edilecek" - İZMİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarıKurum:''Toplamda şu an için yerinde ve rezerve alanlarında 5000 konutluk örnek bir şehircilik anlayışıyla projelerimizi yaptık''İZMİR - (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Afet Koordinasyon Merkezinde Açıklamalarda bulundu.

Hasar Tespit Kullar Öğrenciler 

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