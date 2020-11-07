Kurum: '5 bin civarında orta hasarlı bina var. Ev sahiplerine 5 bin lira, kiracılarımıza 2 bin 500 lira taşınma ve kira yardımını bugün başlatıyoruz' - İZMİR
Kurum: "5 bin civarında orta hasarlı bina var. Ev sahiplerine 5 bin lira, kiracılarımıza 2 bin 500 lira taşınma ve kira yardımını bugün başlatıyoruz" - İZMİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarıKurum:''Orta hasarlı binalarımız içinde yine ev sahiplerine 5000 lira . Kiracılara da 2500 lira taşınma ve kira yardımı bugün itibariyle de başlatmış durumdayız ''İZMİR - (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Afet Koordinasyon Merkezinde Açıklamalarda bulundu.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım