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31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kurtarma çalışmalarında 33. saate girildi, ekiplerin zamanla yarışı sürüyor

Kurtarma çalışmalarında 33. saate girildi, ekiplerin zamanla yarışı sürüyor

- Enkaz çalışmalarından detaylar

( İZMİR ) İZMİR

Sivil Toplum Kuruluşu Yarış Sivil Toplum Deprem Bölgesi Umutlu 


- İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen depremin ardından Bayraklı ilçesinde enkaza dönen apartmanda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından enkaza dönen Bayraklı ilçesindeki Doğanlar apartmanında arama kurtarma ekiplerinin zamanla yarışı sürüyor. Depremin üzerinden geçen 33. saatin ardından ekipler çalışmalara hız verdi. Blokları parçalara ayırarak enkaz yığınını azaltan ekipler, vatandaşlara ulaşmaya çalışıyor. Zaman zaman tüm seslerin kısıldığı enkaz bölgesinde ekipler enkaz altında kalan vatandaşlara seslenerek yer belirlemeye çalışıyor. enkaz altında yakınları olan vatandaşların umutlu bekleyişleri de devam ediyor. Vatandaşlar enkaz altından gelecek sevindirici haberleri alabilmek için nöbet tutuyor. Öte yandan başta Türk Kızılayı olmak üzere pek çok sivil toplum kuruluşu İzmir depremi için seferber oldu. Kızılay tarafından evlerinde kalamayan vatandaşlar için battaniye dağıtıldı, kurulan ikram standlarından yiyecek içecek ikramı yaptı. Bazı vatandaşlar da evlerinde hazırladıkları gıdaları deprem bölgesindeki vatandaşlara getirerek dayanışma örneği sergiledi.
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