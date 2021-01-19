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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Kumluca’ya yağan kar gençleri heyecanlandırdı: “Biz kar yağışını sık gören insanlar değiliz”

Kumluca’ya yağan kar gençleri heyecanlandırdı: “Biz kar yağışını sık gören insanlar değiliz”

Kar yağışından görüntü

Hatıra Fotoğrafı Çekim Uttu Yağan Kar Yağışı 

-Gençlerin kartopu oynaması
-öz çekim yapması ve fotoğraf çekinmesi
-Oğulcan Oktay ve Ramazan Korkmaz ile röp.

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın seraları ile ünlü ilçesi Kumluca’ya yağan kar gençleri heyecanlandırdı. Antalya’nın Kumluca İlçesine bağlı Karacaağaç Mahallesi, Göllü mevkiinde arkadaşlarını ziyarete giden gençler, bölgeye kar yağdığını görünce şaşkınlık yaşadı. Otomobillerinden inen gençler, önce kartopu oynayıp ardından hatıra fotoğrafı çektirdi. “Sürekli kar gören insanlar değiliz” Kar yağışını görünce şaşırın vatandaşlardan Oğulcan Oktay, “ Kar yağdığını görünce bir duraksadık. Arkadaşımızın yanına gidiyorduk. Müthiş bir hava var adeta. Burası Antalya Kumluca. Arkadaşımızı ziyarete gidiyoruz. Buraya da geldik. Bir anda kar tuttu. Bir anda kar birikmeye başladı.
Bizde durduk. Eğlenelim dedik arkadaşlarımızla. Şimdi de nasip olursa yolumuza devam edeceğiz. Heyecana kapıldık ister istemez. Sürekli kar gören insanlar değiliz. Merkezde yaşadığımız için. Kışları genelde yaylaya çıkıyoruz kar oynamaya” dedi.
“10 kilometre aşağıda kar yoktu” Kar yağışını görünce şaşıran bir diğer vatandaş Ramazan Korkmaz, “10 kilometre aşağıda kar yoktu. Buraya gelince kar yoğunluğu arttı. Burası Antalya Kumluca, kar yağışını her zaman görmüyoruz” diye konuştu.
(EA-
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