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19 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kumluca'daki fırtına narenciye seralarını vurdu

Kumluca'daki fırtına narenciye seralarını vurdu

yağıştan görüntü

Otobüs Durağı Ülser Hasar Tespit Yağan 

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( ANTALYA -EK)- Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu: "Zarar büyük" ANTALYA

- Antalya'nın Kumluca ilçesinde etkili olman fırtına sebebiyle seralarda bulunan narenciyeler büyük zarar gördü. Naylon seraların yırtılıp cam seraların parçalandığı ilçede Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu seraları gezerek incelemelerde bulundu.Başkan Köleoğlu, "Saat 13 30 gibi afetle karşı karşıya kaldık bir taraftan dolu bir taraftan fırtına narenciyemizi yerlere döktü şiddetli hortum yaşandı. Şu anda hasar tespit çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.
Kumluca'da bugün öğle saatlerinde yağan dolu ve fırtına kısa sürede tüm ilçeyi etkisi altına aldı. Fırtına esnasında Kumluca-Finike karayolunda otobüs durağında bekleyen Gülseren Çiçek (28) fırtına sebebiyle üzerine devrilen durağın altında kaldı. Ağır yaralanan Çiçek, kaldırıldığı Kumluca Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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