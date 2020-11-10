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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un 10 Kasım dolayısıyla sosyal medyada paylaştığı video - ANKARA

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un 10 Kasım dolayısıyla sosyal medyada paylaştığı video - ANKARA

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un 10 Kasım dolayısıyla sosyal medyada paylaştığı video klip10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası - Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla sosyal medyada bir video klip yayımladıANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla bir video klip yayımladı.Bakan Ersoy'un Twitter hesabından, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." mesajıyla paylaştığı video klipte, Atatürk'ün arşiv görüntüleri yer alıyor.Klipte söylenen şarkının sözleri ise şöyle:"Sen bugün doğdun, adın istiklal. Sözlerinde istikbal, nefesinde mertlik koşar. Gözlerinde, hatırımda, memlekete sen verdin yaşam. Özgürlüğü vurdun kıyılara. Seni çok özledim Paşam. Gözlerinde, hatırımda, memlekete sen verdin yaşam. Özgürlüğü vurdun kıyılara. Seni çok özledim Paşam. Seni çok özledim Gazi Paşam."

Sosyal Medya Efes İstiklal 

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