KUDÜS - Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşananları dünyaya duyuran Filistinli Muna el-Kurd: 'İsrail bizi susturmak istiyor' (2)
KUDÜS - Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşananları dünyaya duyuran Filistinli Muna el - Kurd: "İsrail bizi susturmak istiyor" (2)
: - Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşananları dünyaya duyuran Filistinli Muna el - Kurd ile röportajKUDÜS (AA) - İsrail makamlarının işgal altındaki Doğu Kudüs 'te bulunan Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine yönelik tehcir tehdidini dünyaya duyurmakta önemli rol oynayan 23 yaşındaki Filistinli aktivist Muna el - Kurd, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
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