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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
KUDÜS - İsrail polisinin müdahalesi sonucu hayatını kaybeden Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı

KUDÜS - İsrail polisinin müdahalesi sonucu hayatını kaybeden Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı



: - Cenaze törenine katılanlardan detaylar - Kalabalığın slogan atması - Cenaze namazı kılınması - Cenazenin omuzlarda taşınmasıKUDÜS - İsrail polisinin, ülkenin kuzeyindeki Umm el - Fahm kentinde düzenlenen gösteriye müdahalesi sonucu hayatını kaybeden Filistinli Muhammed Kivan (17) için binlerce kişinin katılımıyla cenaze töreni düzenlendi.

Polis Cenaze İsrail 

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