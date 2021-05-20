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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
KUDÜS - İsrail polisi, Umm el-Fahm kentinde gösteri yapan Filistinlilere müdahale etti

KUDÜS - İsrail polisi, Umm el-Fahm kentinde gösteri yapan Filistinlilere müdahale etti



: - Filistinlilerin İsrail güçlerine taş atarak karşılık vermesi - Filistinlilerin ateş yakarak yolu kapatması - İsrail güçlerinin bir kişiyi gözaltına alması - İsrail güçlerinin Filistinlilere göz yaşartıcı gaz bombaları atmasıKUDÜS (AA) – İsrail polisi tarafından vurulduğu iddiasıyla kaldırıldığı hastanede bir hafta sonra hayatını kaybeden İsrail vatandaşı Filistinli 17 yaşındaki Muhammed Keyvan toprağa verildi.
İsrail güçleri, Keyvan için İsrail ’in kuzeyindeki Umm El - Fahm kentinde düzenlenen cenaze töreninin ardından gösteri yapan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti.

Polis Hastane Cenaze Göz Yaşartıcı Gaz İsrail 

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