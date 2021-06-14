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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
KUDÜS - İsrail Meclisinde güven oylaması sürerken dışarıda karşıt gruplar gösteri düzenleniyor

KUDÜS - İsrail Meclisinde güven oylaması sürerken dışarıda karşıt gruplar gösteri düzenleniyor



: - İsrail meclisi önünde toplanan göstericilerden detaylar - Başbakan Binyamin Netanyahu destekçileri ile karşıtlarının gösterisinden detaylar - Slogan atan göstericilerden detaylar KUDÜS (AA) - İsrail Meclisinde Naftali Bennett başbakanlığında yeni koalisyon hükümeti kurulması için güven oylaması yapılırken, dışarıda Başbakan Binyamin Netanyahu destekçileri ile karşıtları tarafından düzenlenen gösteriler dikkati çekiyor.Meclisin farklı noktalarında toplanan yeni koalisyon hükümeti destekçileri ile Netanyahu yandaşları karşılıklı sloganlar attı.

Başbakan İsrail Hükümet 

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