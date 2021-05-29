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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
KUDÜS - İsrail güçleri Kudüs'ün Şeyh Cerrah mahallesindeki Filistinlilere müdahale etti

KUDÜS - İsrail güçleri Kudüs'ün Şeyh Cerrah mahallesindeki Filistinlilere müdahale etti

- Şeyh Cerrah Mahallesi'nde toplanan bir grup gösterici - Protesto gösterisinden detaylar - İsrail güçlerinin gösteriye sesli bomba ile müdahale etmesi - İsrail güçleri Filistinli gazeteciyi gözaltına almasıKUDÜS - Kudüs 'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde toplanan bir grup, İsrail'in Filistinlilere ait bazı evleri boşaltma kararını protesto etti. İsrail güçleri, gösteriye müdahale etti.

Protesto İsrail 

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