KUDÜS - İsrail güçleri Kudüs'ün Şeyh Cerrah mahallesindeki Filistinlilere müdahale etti
- Şeyh Cerrah Mahallesi'nde toplanan bir grup gösterici - Protesto gösterisinden detaylar - İsrail güçlerinin gösteriye sesli bomba ile müdahale etmesi - İsrail güçleri Filistinli gazeteciyi gözaltına almasıKUDÜS - Kudüs 'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde toplanan bir grup, İsrail'in Filistinlilere ait bazı evleri boşaltma kararını protesto etti. İsrail güçleri, gösteriye müdahale etti.
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