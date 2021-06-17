Küçükçekmece'deki kağıt ambalaj üretim merkezindeki yangın kontrol altına alındı

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( İSTANBUL -EK) İSTANBUL



- Küçükçekmece Halkalı’ da bulunan kağıt ambalaj üretim merkezinde çıkan yangın 4 saati geride bırakarak devam ediyor. 4 saat boyunca yanan üretim merkezinde büyük hasar meydana geldi.Saat 00.00'da Küçükçekmece Halkalı Basın Ekspres Caddesi üzerinde bulunan kağıt ambalaj üretim merkezinde çıkmıştı. Yangına İstanbul'un birçok noktasından çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. İtfaiye ekiplerine Bahçelievler, Başakşehir, Bağcılar, Küçükçekmece belediyeleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı su tankerleri destek veriyor.Kağıt ambalaj üretim merkezindeki yangın çok sayıda ekibin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. 7 bin metrekare alan üzerine kurulu olan üretim merkezindeki maddi hasarın 8 -9 milyon Türk Lirası olduğu öğrenildi.İtfaiye ekiplerinden alınan bilgiye göre yangında her hangi bir can kaybı yaşanmadı. Yangının soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

