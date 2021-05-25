Küçükçekmece'de bir kişi yoldan geçenleri böyle bıçakladı

-olayın yaşandığı yerden görüntü

-röp.



( İSTANBUL - EK)- Küçükçekmece’de bıçaklama anı kamerada İSTANBUL



- Küçükçekmece’de, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, iki kişiyi bıçakladı. Bıçaklama anı kameraya yansırken, polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Olay, bugün sabah saatlerinde Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, iki kişi, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından caddenin farklı yerlerinde bıçaklandı. iki kişiyi rast gele bıçaklayan şahıs, daha sonra bir kişiyi de yumrukladı. Yaralanan iki kişi hastanede kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan bıçaklama olayı güvenlik kamerasına yansıdı.Yaralılar, tedavilerin ardından karakola giderek şikayetçi oldu. Şikayetin ardından Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Amirliği ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

