Küçükçekmece'de annesini öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi
Kadın adliyeye sevk görüntüsü
( İSTANBUL ) İSTANBUL
- Küçükçekmece'de annesini satırla öldüren Tuğçe S. adliyeye sevk edildi. Küçükçekmece'de dün annesi Sevilay Palabıyık'ı satırla öldüren ve kafasını keserek bir tencerenin içine koyan Tuğçe S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Tuğçe S., bugün adliyeye sevk edildi. (MT-ÖFA
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