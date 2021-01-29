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29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- Küçük Zeynep ölen kuşu için 'Yüreğimin parçasıydın sen' diye göz yaşı döktü

- Küçük Zeynep ölen kuşu için 'Yüreğimin parçasıydın sen' diye göz yaşı döktü

Küçük kızın elindeki canlı olan muhabbet kuşunu tutarak ağlaması

Sosyal Medya Koronavirüs Muhabbet Gözyaşı Muhabbet Kuşu 

-Küçük kızın ölen kuşun gagasına dokunarak Aşkım Uyan demesi
-Küçük kızın annesi ile konuşması

( KAYSERİ ) - Küçük Zeynep ölen kuşu için "Yüreğimin parçasıydın sen" diye göz yaşı döktü- 5 yaşındaki Zeynep'in ölen kuşu için ağladığı görüntü izlenme rakorları kırıyor KAYSERİ

- Sosyal medyada, ölen muhabbet kuşu için "Dışarıya da çıkarmadık, evde koronavirüs de yoktu. Yavrum, yüreğimin parçasıydın sen" diyerek ağladığı görüntüler büyük ilgi gördü. Annesi Rüya Çatkaya tarafından çekilen videoda ölen muhabbet kuşu için gözyaşı döken 5 yaşındaki Zeynep, elindeki diğer kuşa "arkadaşını kaybettik" diyerek ağladı. Annesi tarafından çekilen görüntülerde küçük Zeynep, " Anne niye hastaydı kurban olayım en sevdiğim rengiydi bu anne. Aşkım uyan, anne yoksa bu şaka mı yapıyor? Anne koronavirüs olmaz dışarı mı attık, topraktan mı getirdik, evde duruyordu her gün. Evde koronavirüs yoktur. Yavrum yüreğim. Yavrum öldü. Yüreğimin parçasıydın sen benim. Anne gittiğinde görmez miydin. Sesi çıkıyordu bir şey vurmadık bir şey yapmadık buna" diyerek gözyaşı döktü. Anne Rüya Çatkaya tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntü kısa sürede büyük ilgi gördü.
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