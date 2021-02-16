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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Küçük çocuğun 5 litrelik ayçiçek yağını çalınma anı güvenlik kamerasında

Küçük çocuğun 5 litrelik ayçiçek yağını çalınma anı güvenlik kamerasında

-5 litrelik ayçiçek yağının çalınma anından güvenlik kamerası görüntüsü

( AFYON KARAHİSAR)- Küçük çocuğa ay çiçek yağını çaldırdılar AFYON KARAHİSAR

Kamera Güvenlik Kamerası Karahisar Hırsız 


- Afyonkarahisar’da bir apartmanın önünden anne ve babasıyla geçen bir çocuğun burada bulunan 5 litrelik ayçiçeği yağını çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Son günlerin en ilginç hırsızlık olayı Afyonkarahisar’da gerçekleşti. Hammadde sıkıntısı nedeniyle fiyatı bir hayli artan ayçiçeği yağı çalındı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde anne ve babasıyla yolda yürüyen iki çocuktan birisinin apartman kapısı girişinde bulunan 5 litrelik ayçiçek yağını çalarak hızla uzaklaştığı görülüyor. Öte yandan ismini vermek istemeyen ayçiçeği yağının sahibi ise olayla ilgili şikayetçi olmayacağı öğrenildi. (HK-Y)
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