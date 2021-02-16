Küçük çocuğun 5 litrelik ayçiçek yağını çalınma anı güvenlik kamerasında



- Afyonkarahisar’da bir apartmanın önünden anne ve babasıyla geçen bir çocuğun burada bulunan 5 litrelik ayçiçeği yağını çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Son günlerin en ilginç hırsızlık olayı Afyonkarahisar’da gerçekleşti. Hammadde sıkıntısı nedeniyle fiyatı bir hayli artan ayçiçeği yağı çalındı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde anne ve babasıyla yolda yürüyen iki çocuktan birisinin apartman kapısı girişinde bulunan 5 litrelik ayçiçek yağını çalarak hızla uzaklaştığı görülüyor. Öte yandan ismini vermek istemeyen ayçiçeği yağının sahibi ise olayla ilgili şikayetçi olmayacağı öğrenildi. (HK-Y)



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