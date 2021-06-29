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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Kreş öğrencileri pandemi nedeniyle ziyaretçilere hasret kalan huzurevi sakinlerini ziyaret etti

Kreş öğrencileri pandemi nedeniyle ziyaretçilere hasret kalan huzurevi sakinlerini ziyaret etti

minik çocukların yaşlılara çiçek vermesi, sohbet etmesi

Öğretmenler Öğretmen Ziyaretçiler Sevindik Öğrenciler 

-Yaşlılar ve miniklerin oyunları
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( YOZGAT ) YOZGAT

- Yozgat’ta kreş öğrencileri, pandemi nedeniyle ziyaretçilere hasret kalan huzurevi sakinlerini ziyaret etti. Huzurevi sakinleri, minik öğrencilerle torun hasretlerini giderdiler. Yozgat’ta yaşları 3 ila 5 arasında değişen kreş öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Yozgat Alparslan Türkeş Huzurevi sakinlerini ziyaret etti. Bayram günlerini aratmayan görüntülerde minik öğrenciler, dede ve ninelerine çiçek verip bir süre sohbet ettiler. Minik öğrenciler huzurevinde yaşayan yaşlıların gönüllü torunları olup bir nebze de onların torun hasretlerini giderdiler. Minik öğrenciler, dede ve nineleri ile gönüllerince eğlenip, oyun oynayıp hoş bir vakit geçirdiler. Huzurevi sakini Hasan Yıldırım, “Çocuklar ziyaretimize geldi. Çok memnun olduk. Bizim torunlarımız yerine geçti. Onlarla sohbet ettik. 1,5 yıldır dışarı çıkmıyorduk şimdi dışarı çıkıyoruz. Ziyaretçimiz de gelmiyordu. Torun hasretini gidermiş olduk. Bizim dertlerimizi aldılar. Çok mutlu olduk” dedi.
Züleyha Akyol ise “Kreş çocukları bizi ziyarete geldiler, biz de mutlu olduk. Torunlarımızın hasretini gidermiş olduk. Allah razı olsun. Ziyaretleri bizi mutlu etti. Çok sevindik” şeklinde konuştu.
Çocuklar ise dede ve ninelerini tekrardan ziyaret için geleceklerini söyleyerek “İnşallah onları mutlu etmişizdir. Biz onları çok özlemiştik onlar da bizi çok özlemiş” dediler. (BMG-GF-
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