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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Köylülerin çektiği İstiklal Marşı videosu büyük beğeni topladı

Köylülerin çektiği İstiklal Marşı videosu büyük beğeni topladı

Köylülerin hazırladığı videonun görüntüsü

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

Sosyal Medya Kısa Film Çalışan Kadın Öğretmen Karahisar 


- Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi Sorkun ve çevre köylerdeki vatandaşlar tarafından İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılında hazırlanan video büyük beğeni topladı. Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi Sorkun köyünde ortaokul idarecileri tarafından İstiklal Marşı’nın 100 yıldönümü nedeniyle bir çalışma başlatıldı. Çevre köylerde yaşayan çiftçisinden öğretmenine, tarlada çalışan kadınlardan çobanına kadar her kesimin katılımıyla hazırlanan kısa filmde köylülerden her bir vatandaş İstiklal Marşı’nın birer kıtasını okurken ortaya çıkan görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla tıklanma rekorları kırdı.
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