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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Köylüler yağmur duasına çıktı, kurban kesti

Köylüler yağmur duasına çıktı, kurban kesti

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde yağmur duasına katılan köylüler

Yağmur Duası Allah 

-Ellerini toprağa çeviren köylülerin dua etmesi
-Kurban kesilmesi
-Köy muhtarı ile röportaj

( TOKAT -ÖZEL) TOKAT

- Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinde köylüler yağmur duasına çıktı, kurban kesti. Yeşilyurt ilçesine bağlı Böğet Köyü'nde havaların sıcak ve kurak gitmesi nedeniyle yağmur duası edildi. Köy meydanında toplanan köylüler Kur'an tilavetini dinledi. Daha sonra köy camisi imamı tarafından dua okundu. Köylüler, ellerini yere doğru çevirerek okunan duaya amin dedi.
Dua okunmasının ardından 10 adet küçükbaş kurban kesildi. Büğet Köyü muhtarı Mustafa Özübek, kuraklıktan dolayı yağmur duasına çıktıklarını söyledi.

Özübek, kuraklık nedeni ile çiftçilerin zor günler geçirdiğini belirterek, “Her sene yağmur duasına çıkıyoruz. Pandemi dolayısıyla sınırlı olarak düzenledik. Rabbim hayırlı rahmetler versin inşallah” dedi.

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