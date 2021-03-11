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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Köyceğiz polisinden sahte belge operasyonu

Köyceğiz polisinden sahte belge operasyonu

ekiplerin villalara baskın anı

Çocuk Gelişimi Bilgisayar Programcılığı Polis Kamerası Kurusıkı Tabanca Dolandırıcılık 

-ekiplerin evlerde arama çalışması
-detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

-Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde sahte sertifika hazırlayarak haksız kazanç elde eden şebeke, polisin düzenlenen operasyonu ile yakalandı. 8 kişinin gözaltına alındığı operasyon anı polis kamerasına yansıdı.Edinilen bilgiye göre, Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ile Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dubleks bir evde sözde farklı alanlarda eğitim düzenlenerek kursiyerlere sahte sertifika ve ustalık belgesi düzenlendiği, resmi belgede sahtecilik-dolandırıcılık suçlarının gerçekleştiği bilgisi alındı.Asayiş Şube Müdürlüğü ve Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki çalışmalarla bir işyeri, 2 adet ikamet ve 2 araca eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.Operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, kantin işletmeciliği, bilgisayar programcılığı, emlak danışmanlığı, aşçılık, çocuk gelişimi, müteahhitlik, halkla ilişkiler, sigortacılık, oto alım satım ve ilişki ve evlilik danışmanlığı eğitimi adı altında çok sayıda sahte sertifika düzenledikleri ortaya çıktı.Şüphelilerin işyeri, ikamet ve araçlarda yapılan aramada, 5 adet telefon, 4 adet laptop, 2 adet tablet, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 48 adet fişek, 1 adet takoz olarak tabir edilen araç takip cihazı, 2 adet fotoğraf makinesi, 190 adet çeşitli meslek gruplarına ait yetkisiz olarak düzenlenen sertifika ve çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardında adli makamlara sevk edilecek.
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