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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Köy Muhtarı Dursun Ali Kan: 'İnşallah öbür evlere sıçramadan bitiririz'

Köy Muhtarı Dursun Ali Kan: 'İnşallah öbür evlere sıçramadan bitiririz'

yangından görüntüler

( RİZE ) Köy Muhtarı Dursun Ali Kan: "İnşallah öbür evlere sıçramadan bitiririz" RİZE

Köy Muhtarı Allah 


- Rize’nin İkizdere ilçesinde çıkan yangında yanan ev sayısı 10’a yükselirken köy muhtarı Dursun Ali Kan ‘İnşallah öbür evlere sıçramadan bitiririz” dedi.
Yangın ilçeye bağlı Gölyayla Köyü, Kabahor Yaylası’nda sabah saatlerinde başladı.
Henüz sebebi belli olmayan bir nedenden ötürü çıkan yangında yanan evlerin sayısı 10’a yükseldi. Gölyayla Köyü Muhtarı Dursun Ali Kan haberi aldıklarında müdahale etme şanslarının olmadığını ve hemen itfaiyeye haber verdiklerini dile getirerek “Arkadaşımız saat 10.00 sularında bize telefon etti, ev yanıyor gelin dedi.
Geldik ki müdahale etme şansımız yok. O arada itfaiyeyi aradık, sağ olsun kaymakamımız da elinden gelen bütün imkanları kullandı. İçeriden yanıyor evler şuan. Cenabı Allah yardımcımız olsun. İnşallah öbür evlere sıçramadan bitiririz. Şuanda 10. Ev yanıyor” ifadelerini kullandı. (HFD-
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