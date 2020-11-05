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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında 6 mahalle ile 1 mezra karantinaya alındı - HATAY

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 6 mahalle ile 1 mezra karantinaya alındı - HATAY

- Karadurmuşlu Mahallesi'nin tabelası - Mahallenin girişiKovid - 19 tedbirleri kapsamında 6 mahalle ile 1 mezra karantinaya alındıHATAY (AA) - Hatay 'ın Kırıkhan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında 6 mahalle ile 1 mezrada karantina uygulaması başlatıldı.Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, bazı mahallelerde Kovid - 19 vaka sayılarının artması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.Karar doğrultusunda, Ceylanlı, Bektaşlı, Karadurmuşlu, İçada, Baldıran ve Kodallı mahalleleri ile Baldıran İskan Mezrası bugünden itibaren 14 gün boyunca karantinaya alındı.Öte yandan Samandağ Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Mahallesi ile Koyunoğlu mahallelerindeki 2 ikamette birden çok pozitif vaka çıkması üzerine evler 14 Ekim tarihine kadar karantinaya alındı

Muşlu Koronavirüs Karantina Sayılar 

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