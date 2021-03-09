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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Koronanın artış gösterdiği Tekirdağ’da denetimler sıklaştırıldı

Koronanın artış gösterdiği Tekirdağ’da denetimler sıklaştırıldı

Kuaförlerden detaylar

Irak Trol 

- Berberlerden detaylar
- Vatandaş traş olurken
- Denetimden detaylar

( TEKİRDAĞ ) -- Zabıtalar kuaför ve berberleri tek tek gezdi TEKİRDAĞ

- Korona virüs salgını kapsamında Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde kuaför ve berberlere ait işyerleri tek tek denetlendi. Korona virüs salığını nedeniyle denetimler elden bırakılmıyor. Koron virüsün salgınının artış gösterdiği Tekirdağ’da denetimler en üst seviyeye çıkarıldı. Salgının önüne geçebilmek için Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Ekipleri berber, kuaförler ve güzellik merkezlerinde çeşitli uygulama denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde İlçede faaliyet gösteren işletmelerin maske, mesafe ve kurallarına uyup uymadığını kontrol ederek, işletme sahiplerini tedbirler konusunda çeşitli bilgilendirmeler yapılıyor. (HLD-
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