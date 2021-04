-Büyükkılıç'ın konuşması

( KAYSERİ ) Korona virüsü yenen Büyükkılıç: "Aşılar yapılmamış olsaydı süreç böyle seyretmeyebilirdi"- Korona virüs tedavisi sona eren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç:- "Doktorlarımızın tavsiyelerini harfiyen uyguladım" KAYSERİ



- Korona virüs tedavisinin ardından virüsü yenerek görevinin başına dönen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tedavi sürecinde doktorların tavsiyelerine harfiyen uyduğunu söyleyerek, "Aşılar yapılmamış olsaydı süreç böyle seyretmeyebilirdi" dedi.

Bir toplantıya katılmak üzere Ankara'ya giden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptırdığı testin ardından korona virüse yakalandığını öğrendi. Kayseri'ye gelerek karantinaya alınan Başkan Büyükkılıç, 10 günlük tedavisinin ardından virüsü yenerek yeniden görevinin başına döndü. 10 günlük süreci İhlas Haber Ajansı'na anlatan Büyükkılıç, "Öncelikle Allah’a şükrediyorum, sağlığımıza kavuştuk. Sağlık çalışanlarımıza, her kademedeki canlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Kayseri’mize şehir hastanesi gibi bir değer kazandıran Cumhurbaşkanımızı da unutmak istemiyorum ve kendisine teşekkür ediyorum. Biz şehir hastanesini bir doktor olarak her zaman anlatıyorduk ama işin içinden, başından geçen birisi olarak oradaki yaklaşımları, çalışan kardeşlerimizin bizlere ve vatandaşlarımıza olan ilgilerini görünce olayın çok daha iyi ve ileri düzeyde olduğunu gördüm" dedi.

"Aşılar yapılmamış olsaydı süreç böyle seyretmeyebilirdi" Aşı ve korona virüs tedavisinde kullanılan ilaçlarla ilgili spekülasyon yapıldığını kaydeden Büyükkılıç, "Her iki doz aşıyı da olmuş bir doktor başkan olarak buna rağmen bu süreçte pozitif olunca Ankara’daki toplantıdan sonra 10 günlük karantina ve tedaviye alındım. Başta Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi İlhami hocamın ve diğer doktorlarımızın tavsiyelerini harfiyen uyguladım. Her şeyden önce hasta hekime teslim olacak. Sonuç almak istiyorsa yorum yapmayacak ve tavsiyelerini uygulayacak. Öbür türlü vesvese ve dedikodularla, ‘ilacı alırsan şöyle olur’, ‘aşıyı vurulursan şöyle olur’ gibi spekülasyonlar ile bir yere varılmayacağını hepimizin bilmiş ve görmüş olması lazım. İnanıyorum ki, Aşılar yapılmamış olsaydı süreç böyle seyretmeyebilirdi . O açıdan tedbir bağlamında biz üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Biz üzerimize düşeni yaptık, süreci de çok makul şekilde atlattık. Allah daraltmadı ve bunaltmadı. Ümmetin, milletin ve hemşerilerimizin duaları ile çok şükür görevimizin başına da döndük" ifadelerini kullandı. "Bu işin şakası yok" Kayseri'de vaka sayılarında artış olduğunu dile getiren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, vatandaşlara şu uyarılarda bulundu: "Gerek ülkemizde gerekse Kayseri’mizde vaka sayısında bir artış söz konusudur. Bunun saklanacak bir yanı yok. Zaten şeffaf bir şekilde hükümetimiz gerekli açıklamaları yapıyor. Bu süreçte biz sağlık çalışanlarımızı seviyorsak, onların yükünü azaltmamız, artırmamamız lazım. Bu da vaka sayısını aşağıya çekmekle olur. Bunun için gerekli önlemlere uyacağız ve bir araya gelmemeye özen göstereceğiz. Bunun için yok evde mantı sıkıyorduk, yok dostluklarımızı yad ediyorduk gibi anlayışları bir süreliğine geride bırakmamız lazım. Ramazan’ın ruhunda arınma vardır, kul hakkı vardır, dayanışma vardır. Bu dayanışma bugün birbirimize virüsü bulaştırmamakla olacak. Bununla beraber hepimiz rahat ederiz ve normalleşmeye doğru döneriz. Bütün önlemlere ve bütün aşılara demek ki bize de geldiğine göre bu işin şakası yok. İnşallah tedbirleri alacağız ve önümüze bakacağız. Aşı konusunda da mutlaka aşıların yapılmasını sağlamalıyız. Aşıyla ve ilaçlarla ilgili yoruma gerek yok."



