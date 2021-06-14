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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Korona virüsten vefat eden imam Aslaner son yolculuğuna uğurlandı

Korona virüsten vefat eden imam Aslaner son yolculuğuna uğurlandı

CAMİDEN DETAYLAR

Hastane 

-CEMAATTEN DETAYLAR
-FARKLI AÇILAR
-DUALARIN EDİLMESİ
-NAMAZIN KILINMASI
-HELALLİK ALINMASI
-CENAZENİN TAŞINMASI
-FOTOĞRAF

( BURSA ) BURSA

- Bursa'daki İvazpaşa Camii imamı Yusuf Ziya Aslaner, korona virüs sebebiyle vefat etti. Bursa'da gençler ve çevresi tarafından sevilen İvazpaşa Camii imam hatibi Yusuf Ziya Aslaner, karona virüs sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 60 yaşında vefat eden Yusuf Ziya Aslaner, Ulucami'de kılınan ikindi namazını müteakip sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Dualarla uğurlanan 3 çocuk babası Aslaner, Pınarbaşı Mezarlığına defnedildi. Cenazeye AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa milletvekilleri, eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve çok sayıda vatandaş katıldı.
(AÇ-MŞ)
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