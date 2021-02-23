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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Korona virüsten hayatını kaybeden 112 çalışanı gözyaşlarıyla uğurlandı

Korona virüsten hayatını kaybeden 112 çalışanı gözyaşlarıyla uğurlandı

Hastane önünden görüntü

Cennet Sağlık Çalışanı Helal 

-112 Ambulansının içindeki tabuttan görüntü
-İbrahim Bayraktar’ın ailesinden görüntü
-Sağlık İl Müdürü Dr. Yasin Yılmaz’ın konuşması
-Dua edilmesi
-Sağlık çalışanlarının dua etmesi
-112 Ambulanslarının mezarlığa hareket etmesi

( DÜZCE )-Korona virüsten vefat eden 112 çalışanı gözyaşları içinde son yolcuğuna uğurlandı-Hastane önünde yapılan törende gözyaşları sel oldu DÜZCE

- Yaklaşık 1 aydır korona virüs tedavisi gören Düzce İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri personeli İbrahim Bayraktar hayatını kaybetti. Atatürk Devlet Hastanesi önünde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanan sağlık çalışanı mesai arkadaşları ve ailesi tarafından gözyaşları içerisinde uğurlandı. Düzce’de 3 Nolu 112 istasyonunda ambulans sürücüsü olarak görev yapan 67 yaşındaki İbrahim Bayraktar, 1 ay önce korona virüs tanısıyla pandemi servisinde tedaviye alındı. Durumunun ağırlaşması üzerine entübe olan ve yoğun bakımda tedavisine devam eden İbrahim Bayraktar hayatını kaybetti. Bayraktar için Atatürk Devlet Hastanesi önünde veda düzenlendi.
Uğurlama programında konuşan Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, “İbrahim abimizi son yolculuğuna uğurlamak için burada toplandık. Koronavirüs’ten Düzce’de kaybettiğimiz 2 sağlık çalışanımız var. Allah mekanını cennet eylesin. Ailesinin, sağlık camiamızın başı sağ olsun” ifadelerinde bulundu. Konuşmanın ardından helallik alınırken, merhum sağlık çalışanı İbrahim Bayraktar mesai arkadaşları ve ailesi tarafından gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. (SA-ALI-
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