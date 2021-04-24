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24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Korona virüs tedbirleri Kanlıkavak Parkı’na uğramıyor

Korona virüs tedbirleri Kanlıkavak Parkı’na uğramıyor

Parktan drone görüntüsü

Hafta Sonu Sayılar Aktüel 

-Kısıtlamayı ihlal edenlerden aktüel görüntü
-İskelede oturanlardan detay
-Yürüyüş ve koşu yapanlardan detay
-Fotoğraf çekinenlerden detay
-Genel detay

( ESKİŞEHİR -DRONE)- Kanlıkavak Parkı’nda kısıtlama ihlal ediliyor ESKİŞEHİR

- Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması Eskişehir’deki Kanlıkavak Parkı’na uğramadı. Kısıtlamayı ihlal edenler drone ile havadan görüntülendi.Korona virüs vaka sayılarının en fazla olduğu illerden Eskişehir’de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayan bazı vatandaşlar, Kanlıkavak Parkı’na koştu. Kısıtlamayı ihlal edenlerden bazıları park çevresinde koşu yaparken bazıları da ailece yürüyüşe çıktı. Bisikletle gezenlerin yanı sıra kamp sandalyelerini alanlar, parkın ortasından geçen Porsuk Çayı kenarındaki iskelelerde keyif yaptı. Pazar arabasıyla gelerek çayın iki yakasını bağlayan köprü üzerinde manzaraya karşı fotoğraf çekinen bir çift ise görenleri hayrete düşürdü. Bulutlu havaya ve günün ilk saatleri olmasına rağmen oluşan insan yoğunluğunun günün ilerleyen saatlerine artması bekleniyor.
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