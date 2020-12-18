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18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Korona virüs Malatya'da ortaya çıktı...Kimisi korktu, kimisi de hatıra fotoğrafı çektirdi

Korona virüs Malatya'da ortaya çıktı...Kimisi korktu, kimisi de hatıra fotoğrafı çektirdi

Virüs maskotların dolaşmaları

Hatıra Fotoğrafı Farkındalık 

-Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar konuşma
-Vatandaşlar röp.
-Detay görüntüler

( MALATYA ) MALATYA

- Korona virüs vakalarının bir hayli yüksek olduğu Malatya’da, vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde farkındalık oluşturmak adına virüs şekline giren iki maskot Malatya sokaklarında gün boyu dolaşarak kurallara uymayanları uyardı.Yeşilyurt Belediyesi Kent Konseyi tarafından virüse karşı bilinç oluşturmak amacıyla ‘Önleminizi Alın Sağlıklı Kalın’ temalı kampanya başlatıldı. Bir hafta sürecek olan kampanyada 2 görevli korona virüs kostümü giyerek sokaklara çıktı. Maskotlar, halkın yoğun olduğu alanlarda dolaşarak maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşları uyarırken, görevliler de maske ve broşür dağıtımı yaptı.Renkli görüntülerin yaşandığı kampanya sırasında bazı vatandaşlar aniden önlerine çıkan maskotlardan korkarak kaçarken, bazıları da hatıra fotoğrafı çektirdi. Bazı vatandaşların kovaladığı maskotlar bir hafta boyunca kentin değişik noktalarında farkındalık oluşmak adına maske ve mesafe kurallarını denetlemeye devam edecek.Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, her türlü önlemi aldıklarını ancak bu konuda bir farkındalık oluşturmak adına bu kampanyayı başlattıklarını söyledi.

Halkın ilgisini bu yöne çekmek istediklerini dile getiren Çınar, hafta boyunca sürecek etkinliklerde halka ücretsiz maske de dağıtacaklarını söyledi.

Vatandaşlar da farkındalık adına bu projenin önemli olduğunu belirterek, herkesin maske, sosyal mesafe ve diğer kurallara uyması gerektiğini söyledi.


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