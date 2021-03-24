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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Köpek yüzünden tartıştığı komşusu tarafından tehdit edildiğini iddia eden kadın konuştu

Köpek yüzünden tartıştığı komşusu tarafından tehdit edildiğini iddia eden kadın konuştu

Nuray A.'nın açıklaması

Sosyal Medya İnternet Sitesi Köpek Kavgası Köpek Cep Telefonu 

-Nuray A.'nın açıklaması
-Muhtarın açıklaması
-Belediye ekiplerinin görüntüsü
-Bahçedeki köpekler
-arşiv görüntüler

( KÜTAHYA -ÖZEL)- Kütahyalı Nuray A.: "Ben kimseyle kavga etmek istemiyorum. Artık bu tehdit olayı bitsin"- Mahalle Muhtarı Bayram Aslan:- "Yapılan incelemede iddia edildiği gibi şiddetin olmadığı böyle bir mağduriyetin olmadığı ortaya çıkmıştır" KÜTAHYA

- Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, çektiği video ile komşusu tarafından tehdit edilen kadın ağlayarak anlatıp yardım isteyen kadın İHA'ya konuştu.
Tavşanlı Dağçeşme Mahallesi'nde oturan Nuray A., bir süre önce komşusu Ş.A. ile aralarında tartışma çıktığını daha sonra da tehdit edildiğini ile sürdü. Nuray A., "Ben kimseyle kavga etmek istemiyorum. Komşum Ş.A. ve yakınları beni sürekli tehdit etmeye başladı.
Ben yıllardır bu mahallede yaşıyorum. Ş.A. sürekli evimin önüne çöp döküyor. Muhtarda barışmamız için görüştü. Ancak bu mümkün olmadı. Bu tehdit olayı bir yılı aşkındır sürüyor. Bir başka komşum olan Ü.D. ile davamız sürüyor. komşum Ş.A. ile köpekler yüzünden aramızda tartışma çıktı. Bu kadın beni tehdit ediyor" ifadelerini kullandı. Dağçeşme mahallesi Muhtarı Bayram Aslan, "Devletimiz gerekeni yapmıştır. Yapılan incelemede iddia edildiği gibi şiddetin olmadığı böyle bir mağduriyetin olmadığı ortaya çıktı. Bu durum videoda anlatıldığı gibi değil" diye konuştu.
Bu arada, belediye ekipleri Nuray A.'nın evinin bahçesinde bulunan köpekler ilgili tutanak tuttu. Ekipler, Nuray A.'ya köpeklerin çevredeki insanlara zarar vermemesi için önlem almasını istediler. Nuray A., sosyal medyada çektiği videoda, "Artık dayanamıyorum, kurtarın ne olur. Evimizi basıyorlar, ne olur yalvarıyorum kurtarın artık. Devlet beni koruyamıyor. Nerede yasa, nerde kanun? Ölünce mi kurtaracak bizi devlet? Köylerinde 19 yaşında fidan boyluyu vuranlar, şimdi de beni vuracaklar, öldürecekler. Yalvarıyorum, artık kurtarın beni" demişti. Kütahya Valiliği ise konuyla ilgili internet sitesi üzerinden açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, "N.A. isimli vatandaşımızın TikTok uygulaması üzerinden 'Yalvarıyorum kurtarın, artık evimizi basıyorlar" şeklindeki paylaşımı üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği doğmuştur. N.A. isimli şahıs, köpek kavgasını ayırmaya çalışan dayısının, komşuları Ş.A. isimli kadın tarafından cep telefonuyla kayda alındığını fark etmesi üzerine aralarında çıkan sözlü münakaşanın büyümesiyle, durum N.A. tarafından kolluk birimlerine bildirilmiş ve her iki tarafın da müşteki şüpheli olarak ifadeleri alınmıştır. Söz konusu şahıslar hakkında idari makamlarca karşılıklı olarak uzaklaştırma kararı verilmiştir" denilmişti. (Tİ-EFE-
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