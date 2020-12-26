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26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Köpeğini tasmasından tutup otomobilden sürükleyerek gezdirdi

Köpeğini tasmasından tutup otomobilden sürükleyerek gezdirdi

Köpeğin sürüklenişi

( ANTALYA ) ANTALYA

Kamera Harekete Geç Cep Telefonu Hayvan Irak 


- Antalya'da bir sürücü, seyir halindeki otomobilinin yanında tasmasından tuttuğu köpeğini sürükledi. Köpek gitmek istemezken, sürücü aldırış etmeden yoluna devam etti. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Antalya’da hayvanlara eziyet görüntüsü gelmeye devam ediyor. Daha önce 12 minik yavru köpeğinin zehirlenmesinin ardından bu kez Kepez ilçesi Göksu Mahallesinde, kimliği belirsiz bir sürücü, sokağa çıkma kısıtlamasında köpeğini gezdirmek için dışarıya çıktı. Yağan yağmurdan kaçmak için aracına binen sürücü, ardından köpeğini dışarda bırakarak kontağı çalıştırdı. Aracı sürmeye başlayan kişi, tasmasından tuttuğu köpeğini gezdirmeye başladı.
Köpek gitmek istemezken, sürücü aldırış etmeden yoluna devam etti. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler sonrası harekete geçen Kepez Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, şahsı kısa sürede tepsit etti. Sürücüye, hayvana eziyetten adli ve idari is¸lem yapıldı. (SM-
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