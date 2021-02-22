Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Köpeği kurtarmak isterken arabanın altında kalan minik Kerim'in yaşam mücadelesi sürüyor

Köpeği kurtarmak isterken arabanın altında kalan minik Kerim'in yaşam mücadelesi sürüyor

Baba ile röportaj

Hastane Yaşam Mücadelesi Adli Kontrol Küçük Çocuk Irak 

-Detay
-Arşiv
-fotoğraflar

( İSTANBUL - 2) İSTANBUL

- Esenyurt TEM Bağlantı yolunda köpeği kurtarmak isterken arabanın çarptığı 8 yaşındaki Kerim Doğan’ın yoğun bakımda yaşam mücadelesi sürüyor. Baba Asım Doğan, “Köprünün oradan geçerken, arkadaşıyla bir köpeğe takılıyor. Köpeğin arkasından koştuğu zaman vuruyor. Durumu tehlikeli deniyor. Yoğun bakımda” dedi.
TEM Bağlantı yolu Haramidere mevkiinde dün 15.30 sıralarında meydana gelen olayda yola çıkan köpeğini kurtarmak isteyen 8 yaşındaki Kerim Doğan'a otomobil çarpmıştı. Kazada küçük çocuk ağır şekilde yaralanırken, sürücü olay yerinen kaçmıştı. Gözaltına alınan sürücü M.K., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazanın ardından Beylikdüzü'nde özel bir hastaneye kaldırılan minik Kerim'in yaşam mücadelesi devam ediyor. Yoğun bakımdaki çocuğun durumu ile ilgili bilgi veren baba Asım Doğan, "Köprünün oradan geçerken, arkadaşıyla bir köpeğe takılıyor. Karşıya köpeği ile beraber geçmişti. Köpeğin arkasından koştuğu zaman vuruyor. Durumu tehlikeli deniyor. Yoğun bakımda” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Doğum günü faciayla sona eriyordu!Doğum günü faciayla sona eriyordu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı