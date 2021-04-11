Köpeğe masaj yapan kediyi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi



- Bilecik’te köpeğe mesaj yapan kediyi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikanın girişinde kedi ile köpeğin dostluğu adeta görünmeye değer. Yorgunluktan yerde yatan köpeğin üzerine çıkan kedi ön patileri ile köpeğe mesaj yaparken, bu anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydetti.

Kedinin sırt kısmına ön patileri ile mesaj yapan kedinin halinde memnun olduğu görüldü.

(CKT-



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