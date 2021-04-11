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11 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Köpeğe masaj yapan kediyi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi

Köpeğe masaj yapan kediyi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi

-Kedinin köpeğe mesaj yapması

( BİLECİK ) BİLECİK

Fabrika Masaj Gesi Cep Telefonu 


- Bilecik’te köpeğe mesaj yapan kediyi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikanın girişinde kedi ile köpeğin dostluğu adeta görünmeye değer. Yorgunluktan yerde yatan köpeğin üzerine çıkan kedi ön patileri ile köpeğe mesaj yaparken, bu anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydetti.
Kedinin sırt kısmına ön patileri ile mesaj yapan kedinin halinde memnun olduğu görüldü.
(CKT-
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