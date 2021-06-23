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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Köpeğe kötü muameleyi sosyal medyada paylaşınca jandarmaya yakalandılar

Köpeğe kötü muameleyi sosyal medyada paylaşınca jandarmaya yakalandılar

Sosyal medyada paylaşılan görüntü

( ESKİŞEHİR ) - ESKİŞEHİR

Sosyal Medya Para Cezası Jandarma Akalan Muhalefet 


- Eskişehir’de sosyal medyada paylaşılan görüntüleri inceleyen jandarma ekipleri, hayvanlara kötü muamele uygulayan ve usulsüz köpek alım satımı yaptıkları tespit edilen şahısları bularak 2 bin 66 lira idari para cezası uyguladı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekiplerince sosyal medya üzerinden yapılan sanal devriye neticesinde hayvanlara kötü muamele uygulayan ve usulsüz köpek alım satımı yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik araştırma başlatıldı. Yapılan detaylı araştırma neticesinde; Çifteler ilçesi Saithalimpaşa mahallesinde M.S. isimli şahsın hayvanlara kötü muamelede bulunduğu ve konu ile ilgili görüntüleri sosyal medyada paylaştığı, M.B. isimli şahsın ise usulsüz köpek alım satımı yaptığı tespit edildi. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile birlikte şüpheliler M.S. ve M.B. hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet suçundan her iki şüpheliye toplam 2 bin 66 TL idari para cezası uygulandı. (İHA-Y)
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