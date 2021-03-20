KONYA - Tırın dorsesindeki çadıra gizlenen 32 kilo 450 gram esrar ele geçirildi
- Narkotik köpeği Lucky'nin arama yapması - Sarılı çadırda uyuşturucunun bulunması Konya 'da tırın dorsesindeki çadıra gizlenen 32 kilo 450 gram esrar ele geçirildiKONYA (AA) - Konya 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, tırın dorsesinde çadıra gizlenmiş 32 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu taşıdığı tespit edilen bir tırı durdurdu.Tırın dorsesinde hassas burunlu narkotik köpeği "Lucky"nin tepki verdiği sarılı çadırda, 32 kilo 450 gram kubar esrar bulundu.Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
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