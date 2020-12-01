KONYA - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

- Mevlana Meydanı’ndan görüntüler - Alaaddin Bulvarı’ndan görüntüler - Sokak aralarında gezen bekçiler - Uygulama yapan polislerSokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Konya 'da sessizlik hakim olduKONYA (AA) - Konya ’da yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boşaldı. Konya 'da 21.00'den itibaren vatandaşlar evlerine çekildi.Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte, yaya ve araç trafiği son derece azaldı.Güvenlik güçleri, Mevlana Meydanı, Alaaddin Bulvarı gibi ana cadde ve meydanlarda uygulama yaptı.
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