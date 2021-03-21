Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
KONYA - Sokağa çıkma kısıtlamasına büyük ölçüde uyuluyor

KONYA - Sokağa çıkma kısıtlamasına büyük ölçüde uyuluyor

- Denetim yapan polis ekipleri - Kısıtlama dolayısıyla boş kalan cadde ve sokaklarSokağa çıkma kısıtlamasına büyük ölçüde uyuluyorKONYA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) risk haritasına göre, "Çok yüksek riskli" kategorisinde yer alan Konya 'da, cadde ve sokaklarda sessizlik hakim olurken, polis ekipleri denetimlerini arttırdı. Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında İçişleri Bakanlığının yeni genelgesi çerçevesinde kısıtlama denetimi gerçekleştirdi.Polis, sürücülerin izin belgelerini ve kimliklerini incelendi, yasağa uymayanlara ihlalden işlem yapıldı.Kentte denetimler sürdürülüyor.

Polis Koronavirüs Aritas Gesi Polis Ekipleri 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement