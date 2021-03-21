KONYA - Sokağa çıkma kısıtlamasına büyük ölçüde uyuluyor
- Denetim yapan polis ekipleri - Kısıtlama dolayısıyla boş kalan cadde ve sokaklarSokağa çıkma kısıtlamasına büyük ölçüde uyuluyorKONYA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) risk haritasına göre, "Çok yüksek riskli" kategorisinde yer alan Konya 'da, cadde ve sokaklarda sessizlik hakim olurken, polis ekipleri denetimlerini arttırdı. Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında İçişleri Bakanlığının yeni genelgesi çerçevesinde kısıtlama denetimi gerçekleştirdi.Polis, sürücülerin izin belgelerini ve kimliklerini incelendi, yasağa uymayanlara ihlalden işlem yapıldı.Kentte denetimler sürdürülüyor.
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