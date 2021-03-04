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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
KONYA - Maske takmadığı için ceza kesilmesine sinirlenen vatandaşa, polis maske hediye etti

KONYA - Maske takmadığı için ceza kesilmesine sinirlenen vatandaşa, polis maske hediye etti

- Polis ekiplerinin denetimleri - Ceza kesilen vatandaşın sinirlenmesi - Polisin sürücüye maske hediye etmesi - Sürücüleri uyaran polisler"Çok yüksek riskli" kategorisindeki Konya 'da, polis denetimlerini sıklaştırdı - Maske takmadığı için ceza kesilmesine sinirlenen vatandaşa, polis maske hediye ettiKONYA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) risk haritasına göre çok yüksek riskli kategorideki iller arasında bulunan Konya 'da, polis ekipleri ana caddelerde maske ve mesafe kurallarına uymayan kişilere işlem yaptı.İçişleri Bakanlığının "Dinamik Denetim Süreci" konulu genelgesi kapsamında, kentte denetimler arttırıldı. Konya Valiliği tarafından, genelge kapsamında yapılan denetimler için kent genelinde 7 bin personelin görevlendirildiği öğrenildi. Konya polisi, kentin en işlek yerlerinden biri olan Kılıçarslan Meydanı'nda da maske ve mesafe kurallarına uyulmasını sağlamak amacıyla denetimler yaptı.Polisin yaptığı uygulamada, otomobilinde birden fazla kişi bulunmasına rağmen maske takmadığı belirlenen Şeref B'ye cezai işlem uygulandı.Polis, ceza kesilmesine sinirlenen Şeref B'ye maske hediye etti.

Polis Koronavirüs Aritas Gesi Polis Ekipleri 

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