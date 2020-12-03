Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
KONYA - Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

KONYA - Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

- Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüsü - Ambulansın olay yerine gelmesi Konya 'daki kaza anı güvenlik kamerasına yansıdıKONYA (AA) - Konya 'nın Kulu ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazası anı, güvenlik kamerasına yansıdı.Alınan bilgiye göre, dün yaşanan kazada, İzzet Polat (22) yönetimindeki 06 FH 9172 plakalı motosiklet, Ahmet Baran Caddesi'nde, H.Ç. idaresindeki 06 AH 7039 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada, çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü Polat, kafatasındaki kırık nedeniyle Konya 'ya sevk edildi.Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde, yolda ilerleyen motosikletin, dengesini kaybetmesiyle karşı yönden gelen otomobile çarpıyor. Devrilen motosikletteki sürücünün yerde hareketsiz kaldığı görülüyor.

Trafik Kazası Kamera Güvenlik Kamerası Gesi Motosiklet Sürücüsü 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı