KONYA - Karapınar'da çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
- İtfaiyenin kediyi evin çatısından kurtarması - Kurtarılan kedinin salınmasıKarapınar'da çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardıKONYA (AA) - Karapınar ilçesinde çatıda mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıAlınan bilgilere göre, Reşadiye Mahallesi Adalet Sokak'taki bir binanın çatısında mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar, durumu Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi.Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışa sonrası kediyi çatıdan indirdi.Sokağa bırakılan kedi, kısa sürede gözden kayboldu.
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